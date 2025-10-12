Desapareció el chofer que trasladó a Pablo Laurta a Córdoba y su auto fue hallado incendiado

La Policía investiga la desaparición de Martín Sebastián Palacios, el chofer que trasladó a Pablo Laurta hasta Córdoba días antes del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ocurrido en la capital provincial.

Palacios, de 49 años, oriundo de San Salvador, Entre Ríos, trabajaba con su propio vehículo —un Toyota Corolla blanco con techo negro— a través de una aplicación de transporte. La noche del 8 de octubre, avisó a su entorno que tenía un “traslado ejecutivo” hacia Córdoba y partió rumbo a la provincia.

Poco después de la medianoche, su teléfono se apagó, y horas más tarde el auto fue encontrado incendiado en un descampado de barrio Villa Retiro, en la capital cordobesa. Desde entonces, nada se sabe de él.

Las sospechas apuntan a que Palacios habría sido la persona que llevó a Laurta desde Entre Ríos hasta Córdoba, antes del crimen de su expareja y su exsuegra. Laurta fue detenido este domingo en Gualeguaychú, donde fue hallado junto a su hijo de cinco años, luego de un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos.

El hombre, de nacionalidad uruguaya, estaba acusado de asesinar a Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre y abuela del niño, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de una vivienda de barrio San Pedro Toyos, en Córdoba capital.

Según confirmaron las autoridades, Laurta tenía antecedentes por violencia de género y mantenía una disputa judicial por la tenencia del hijo. En sus redes sociales se presentaba como “militante antifeminista” y administraba una cuenta titulada Varones Unidos, desde donde difundía publicaciones contra el movimiento de mujeres y la Justicia de género.

La Fiscalía de Homicidios mantiene el caso bajo secreto de sumario, mientras se coordinan acciones entre las fiscalías de Córdoba y Entre Ríos para determinar qué ocurrió con Palacios, el chofer que desapareció después de haber sido el último en acompañar al presunto femicida antes del ataque.