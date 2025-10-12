Detienen en San Francisco a un integrante de una organización narco

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) permitió la detención de un hombre de 29 años acusado de integrar una organización narco que operaba en San Francisco.

El procedimiento se desarrolló en la esquina de las calles Deán Funes y Moreno, en barrio Vélez Sarsfield, donde los efectivos de la brigada de investigaciones concretaron la aprehensión y secuestraron $330.800 y otros elementos de interés para la causa.

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido formaba parte de la organización desbaratada el jueves pasado, cuando se había detenido a cuatro personas y se incautaron 313 dosis de cocaína, 163 de marihuana, dos balanzas digitales, una planta de cannabis sativa y $7.211.000.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con sede en San Francisco dispuso el traslado del detenido y de las evidencias incautadas a sede judicial para continuar con la investigación.