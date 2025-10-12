El incendio en Villa Giardino fue controlado a pocos metros de las casas

Villa Giardino. Luego de una dura jornada de lucha contra el fuego, finalmente los bomberos lograron controlar el incendio que se desató ayer en Villa Giardino.

Las llamas provocaron momentos de zozobra, ya que fueron controladas recién cuando se hallaban a unos 200 metros de algunas viviendas en el Camino de los Artesanos.

Sigue activo el incendio en la Quebrada del Condorito

Más de 200 efectivos trabajaron durante toda la jornada de ayer en el incendio de la Quebrada del Condorito, con herramientas manuales y equipos de agua, en un terreno de difícil acceso y bajo condiciones meteorológicas extremas. Los medios aéreos —seis aviones hidrantes— no pudieron operar por las ráfagas y los remolinos de humo que impedían la visibilidad.

Recién entrada la noche, el descenso de la temperatura trajo un leve alivio al operativo. Las condiciones más frescas y la merma en la intensidad del viento comenzaron a favorecer el trabajo de los bomberos, que aprovecharon esa ventana climática para reforzar las líneas de contención, enfriar los bordes activos y asegurar los puntos calientes más cercanos a la ruta.

Fuentes oficiales señalaron que, aunque la situación seguía siendo crítica, el cambio de las condiciones meteorológicas permitía un trabajo más sostenido y seguro durante la madrugada. Las tareas de control continuaban bajo coordinación provincial, con apoyo de municipios del valle, el área de Riesgo Climático y contacto permanente con peronal Nacional.

Volvieron a habilitar el Caminos de las Altas Cumbres

Luego de que el incendio obligara al corte total del Camino de las Altas Cumbres, finalmente ayer fue vuelto a habilitar.

De todas formas, las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternativas hasta que se normalice la circulación. Bomberos y personal de seguridad trabajan en el lugar para controlar el fuego y garantizar la seguridad de los vecinos y transeúntes.