Fatal caída de moto en Córdoba: un hombre de 55 años perdió la vida

Un motociclista de 55 años perdió la vida este sábado por la noche en un siniestro vial ocurrido en barrio Villa Inés, en la ciudad de Córdoba.

El hecho tuvo lugar cerca de las 21:47, en la intersección de Intendente Ramón B. Mestre y M. Cartechini, cuando el hombre habría caído a la carpeta asfáltica tras perder el control de su motocicleta Appia Brezza.

Pese a la llegada del personal de emergencias, el motociclista falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho para determinar las causas que provocaron la caída y si hubo intervención de otro vehículo.