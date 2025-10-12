Hallan en Los Cocos una moto robada oculta entre malezas

Durante un patrullaje preventivo realizado este domingo, personal policial de Los Cocos recuperó una motocicleta con pedido de secuestro, que se encontraba oculta entre las malezas en una zona descampada de la localidad.

El hallazgo se produjo mientras los uniformados se encontraban en la búsqueda de un rodado sustraído en la víspera, y al inspeccionar el lugar detectaron una motocicleta con características similares.

Al proceder al control, constataron que se trataba de una Honda XR 250, cuyo dominio registraba pedido de secuestro vigente en el sistema policial.

De inmediato se procedió al secuestro del vehículo y se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.