Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se sospecha que intentaba cruzar la frontera a Uruguay junto a su hijo de 5 años, luego de cometer los crímenes y haberlo secuestrado en la ciudad de Córdoba.

Está acusado del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, en barrio Villa Serrana ,y se lo investiga por otros dos posibles crímenes.

El hombre habría viajado desde la ciudad de Entre Ríos en un Toyota Corolla blanco conducido por Martín Palacios, de 49 años, desde entonces nada se sabe del conductor y el vehículo fue encontrado incendiado en inmediaciones de los barrios Villa Esquiú y Villa Retiro.

Por otra parte, se investiga si el incendio de la iglesia evangélica donde murieron dos niñas de nacionalidad uruguaya de 1 año y 5 años puede tener alguna conexión, ya que el hecho ocurrió a tan solo cuadras de la vivienda donde se produjo el crimen.

El detenido por el doble femicidio se presentaba en redes sociales como un “militante anti-feminista”. Había creado una cuenta de X llamada “Varones Unidos”, y la definía como un “espacio para el debate de género”