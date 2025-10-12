Más de 300 efectivos combaten los incendios en zonas serranas de Córdoba

Incendios forestales en Punilla y zona serrana
Más de 300 efectivos combaten los incendios en zonas serranas de CórdobaMás de 300 efectivos, entre bomberos voluntarios y personal del ETAC, continúan trabajando en el control de los focos activos. En Villa Giardino el incendio está contenido, mientras que en el Parque Nacional Quebrada del Condorito persisten sectores con actividad.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, recorrió las zonas afectadas por los incendios en Villa Giardino y en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde continúa desplegado un amplio operativo coordinado por la Secretaría de Gestión de Riesgo.
En Villa Giardino, el fuego afectó aproximadamente 120 hectáreas, y se encuentra en guardia de cenizas luego del intenso trabajo de unos 150 bomberos pertenecientes a distintas regionales.
En tanto, en la Quebrada del Condorito se mantiene la actividad en sectores de difícil acceso, con 170 bomberos voluntarios y personal del ETAC trabajando en el lugar, apoyados por aeronaves del Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Dirección Provincial de Aeronáutica y el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Durante su recorrido, Quinteros se reunió con las autoridades a cargo de los distintos sectores del operativo para evaluar el estado de situación y coordinar la continuidad de las tareas de control y extinción.