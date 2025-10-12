Misterio en Capilla del Monte: hallan a una persona sin vida dentro de su casa

Este domingo 12 de octubre, una persona fue hallada sin vida en el interior de una vivienda situada sobre calle Bartolomé Mitre, en el barrio 9 de Julio de Capilla del Monte.

Por el momento, y debido al secreto de sumario, no se difundieron datos sobre la identidad de la persona. Según las primeras informaciones, la Fiscalía interviniente investiga un posible hecho de autolesión, aunque la causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa hasta tanto se establezcan las circunstancias exactas del caso.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, personal de investigaciones y autoridades judiciales, quienes continúan con las diligencias correspondientes.