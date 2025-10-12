Operativo de saturación en Carlos Paz: una persona detenida y 23 motos incautadas

La Policía de Córdoba realizó este sábado un operativo de saturación en Villa Carlos Paz, en el marco del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana dispuesto por la Departamental Punilla, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos en distintos barrios de la ciudad.

Durante el procedimiento, que se extendió desde la tarde hasta la noche, se controlaron 315 personas, de las cuales una tenía pedido de paradero vigente. Además, se secuestraron cinco armas blancas y se concretó un allanamiento con resultado positivo, donde se recuperaron elementos vinculados a una causa judicial, entre ellos un celular, un bolso, tres perfumes y ropa variada.

En materia de seguridad vial, se verificaron 143 automóviles y 174 motocicletas, con el secuestro de 23 motos por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, principalmente por falta de documentación y uso de casco.

El operativo fue supervisado por el subdirector general de Departamentales Norte, Crio. My. Lic. Mateo Vera, el director de la U.R.D. Punilla, Crio. My. Lic. Claudio Sánchez, el subdirector, Crio. Insp. Lic. Hernán Guayanes, y los jefes de Inspección de Zona I.

Participaron efectivos del Comando de Acción Preventiva de Villa Carlos Paz, Escuadrón Motorizado Enduro, Comisaría local, Guardia de Infantería y SEOM, quienes desplegaron controles móviles y fijos en puntos estratégicos.

Las actuaciones fueron puestas a disposición del magistrado interviniente. Desde la fuerza recordaron a la comunidad la importancia de comunicarse al 911 ante cualquier situación de emergencia o sospecha.