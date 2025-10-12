Punilla frenó el avance del fuego, la Quebrada aún bajo llamas

En Punilla, el frente que había afectado a Villa Giardino se encuentra contenido, sin actividad de fuego sobre el perímetro y sin reinicios durante toda la jornada. Los equipos de brigadistas permanecerán este lunes realizando tareas de enfriamiento y guardia de puntos calientes para evitar reactivaciones.

En tanto, en el norte provincial, San Francisco del Chañar permanece bajo guardia de cenizas, sin actividad visible y con patrullajes preventivos en curso.

La situación más compleja se mantiene en la Quebrada del Condorito, donde durante la jornada se logró contener gran parte del sector sur del parque. Sin embargo, persiste actividad en el sector suroeste, una zona de alta montaña inaccesible por vía terrestre, lo que obliga a continuar con el apoyo aéreo.

El Gobierno de Córdoba informó que este lunes operarán nueve aeronaves: cuatro aviones hidrantes de la Provincia, dos aviones y dos helicópteros del Sistema Federal, y un helicóptero de la Provincia, que se sumarán al trabajo de los equipos de tierra y personal helitransportado para reforzar el combate en la zona más crítica.

El Plan Provincial de Manejo del Fuego reiteró que las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas, con viento sur y baja humedad, y recordó que el pronóstico anticipa nuevamente riesgo extremo de incendios.

Las autoridades solicitaron a la población extremar los cuidados y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego, como quemas de restos de poda, fogatas o arrojar colillas de cigarrillos en áreas rurales y caminos serranos.