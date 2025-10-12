Tragedia vial en Córdoba: murió una mujer al ser embestida por un auto

Una mujer perdió la vida este sábado por la noche luego de ser atropellada por un automóvil en la intersección de avenida 24 de Septiembre y Fray M. Esquiú, en el barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:15, cuando por causas que se investigan, un Fiat Cronos conducido por una mujer mayor de edad embistió a la víctima, que falleció en el lugar.

Un servicio de emergencias médicas constató el deceso, mientras que efectivos del Duar, pertenecientes a la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, trabajaron en la estabilización del vehículo y la extracción del cuerpo, que había quedado debajo del rodado.

La Fiscalía de Instrucción interviniente dispuso las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades del hecho.