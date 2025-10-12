Un hombre sufrió graves lesiones al prenderse fuego su cochera

Un hombre resultó con quemaduras en brazos y piernas este sábado por la tarde, luego de un incendio que se desató en la cochera de una vivienda ubicada en manzana 2 del barrio Cooperativa Argüello, en la ciudad de Córdoba.

El damnificado fue asistido en el lugar por un servicio de emergencias y posteriormente trasladado al Hospital Cura Brochero, donde los profesionales le diagnosticaron quemaduras en miembros superiores e inferiores y un traumatismo en la rodilla derecha, quedando internado en observación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes lograron controlar el siniestro y constataron daños totales en la cochera, donde se habrían iniciado las llamas por causas que aún se investigan.