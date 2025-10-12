Una camioneta impactó contra un limpiavidrios en la ruta 9

En horas de la noche de este viernes, un joven de 21 años resultó herido tras ser embestido por una camioneta en la localidad de Villa del Totoral.

El siniestro ocurrió en la intersección de las rutas Nacional 9 y Provincial 17, cuando una Fiat Toro que circulaba en sentido Sur–Norte impactó contra el joven que se encontraba limpiando vidrios en el lugar.

Personal policial y de emergencias se hizo presente en el sitio, asistiendo a la víctima, quien fue trasladada al hospital local para su atención. Según las primeras informaciones, no presentaría lesiones de gravedad.