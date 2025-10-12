Una joven hospitalizada tras un choque en barrio Carlos Paz Sierras

Durante la tarde de este domingo, personal del CAP Carlos Paz intervino en un accidente ocurrido en barrio Carlos Paz Sierras, donde por causas que aún se investigan una motocicleta Yamaha YBR 125 cc colisionó con un automóvil Fiat Punto.

En el rodado menor viajaban un hombre de 22 años y una mujer de 20, quien fue asistida por un servicio de emergencias y trasladada al hospital municipal con una herida cortante en la pierna derecha.

Ambos vehículos fueron secuestrados por orden judicial, mientras la Fiscalía de Instrucción de turno continúa con las actuaciones correspondientes.