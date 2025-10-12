Una mujer conducía en Cosquín con un auto con doble pedido de secuestro

Durante un operativo de prevención diagramado por el fin de semana, personal policial de la Departamental Punilla Norte procedió al control de un automóvil Renault Clio en barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín.

El vehículo era conducido por una mujer de 31 años, y al verificar el dominio en el sistema policial se constató que la patente correspondía a un Renault 18 con pedido de secuestro solicitado por la Unidad Judicial de Saldán.

Al revisar los números de los cristales, se comprobó que correspondían a un Renault Clio, el cual también registraba un pedido de secuestro solicitado por la Comisaría de Santa María de Punilla.

Ante esta situación, la mujer fue trasladada a la sede policial y el vehículo secuestrado, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.