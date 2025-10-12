Una yarará mordió a un hombre que hacía un asado en La Serranita

Un hombre de unos 40 años, oriundo de Villa María, fue mordido por una serpiente yarará este sábado mientras realizaba un asado en la localidad de La Serranita, en el valle de Paravachasca.

Según informaron fuentes locales, el hecho se produjo cuando la víctima movió unas piedras en el patio de la vivienda y fue atacada por el ofidio, que se encontraba oculto entre la vegetación.

De inmediato fue asistido y trasladado al hospital, donde permanece internado en el área de terapia intensiva, bajo control médico y con evolución estable.

Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de mantener precauciones en zonas serranas y evitar manipular piedras o ramas sin observar el entorno, ya que durante los días templados las serpientes suelen salir en busca de calor.