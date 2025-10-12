Video: el relato de un grupo de trekking que quedó atrapado en el incendio

Altas Cumbres. Un grupo de personas que realizaba una caminata por el Parque Nacional Quebrada del Condorito vivió momentos de extrema tensión cuando las llamas del incendio que afecta la zona los rodearon por completo. Aunque todos lograron ser rescatados, al regresar al sector del estacionamiento se encontraron con la dolorosa escena de que varios autos habían sido alcanzados por el fuego.

Uno de los excursionistas registró lo ocurrido y compartió en TikTok un video en el que relató la angustiante experiencia:

“Hoy quedamos literalmente atrapados por el fuego en la Quebrada del Condorito. Lo que comenzó como un hermoso día de trekking terminó todo cubierto de cenizas y humo”, contó.





Según su testimonio, el grupo había iniciado la jornada disfrutando del paisaje y el vuelo de los cóndores desde los balcones del norte. Sin embargo, durante el regreso se encontraron con una cortina de fuego que les bloqueó el camino.

“Nos enteramos en ese momento que el camino de regreso había sido ya cortado por el fuego y la opción que teníamos era buscar una zona de piedras donde resguardarnos. Estuvimos allí un par de horas mientras los aviones hidrantes pasaban uno tras otro intentando combatir las llamas”, relató.

Gracias a la intervención del personal del Parque Nacional y de los bomberos, los turistas fueron evacuados en un operativo que priorizó a los niños y a los adultos mayores. El resto del grupo regresó a pie, escoltado por un guardaparque, atravesando una zona devastada por el fuego y cubierta de humo.

El testimonio también refleja el desconcierto que vivieron al llegar al punto de partida:

“Llegamos al estacionamiento y nos encontramos con que la mayoría de los autos habían sido alcanzados por las llamas. Fue un momento muy angustiante para muchas familias, incluso algunas que venían del interior y tenían todas sus pertenencias en el auto”.

El excursionista agradeció la labor del personal del Parque Nacional y de los bomberos que participaron del rescate, y destacó que, a pesar de las pérdidas materiales, “todos pudimos salir a salvo y el incendio ya está casi controlado”.

