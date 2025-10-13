Alta Gracia: hallaron sana y salva a una turista de 80 años que se había perdido

Momentos de preocupación se vivieron en Alta Gracia cuando una mujer de 80 años que integraba un contingente turístico se desorientó y perdió contacto con su grupo durante una excursión por distintos puntos de la ciudad.

La búsqueda se activó rápidamente luego de que el guía notara su ausencia. Según informaron fuentes policiales, la mujer caminó alrededor de 30 minutos hasta llegar a calle Bunge de Gálvez, donde fue vista por transeúntes que se acercaron a brindarle ayuda.

Tras ser asistida, la turista fue trasladada a la comisaría local, donde pudo comunicarse con su hijo y reencontrarse posteriormente con el encargado del grupo.

Gracias a la colaboración de los vecinos y la intervención policial, la mujer fue hallada sana y salva, pudiendo continuar viaje junto al contingente.