Operativos policiales
Amplio operativo policial dejó nueve detenidos en cinco localidades del sur
Efectivos de la Policía de Córdoba llevaron adelante múltiples procedimientos en el sur provincial que culminaron con la detención de nueve personas vinculadas a distintos hechos de violencia familiar, riñas en la vía pública y otros ilícitos.
Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en Alta Gracia, Arroyo Cabral, Villa María, Santa Rosa de Calamuchita y Río Cuarto. Durante las intervenciones se recuperó una motocicleta y se secuestraron dos automóviles, además de diversos elementos de interés para las causas investigadas.
Las personas aprehendidas fueron trasladadas a sede policial y quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.