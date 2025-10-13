Caos en el centro de Córdoba: un auto se subió a la vereda y embistió a vecinos

Un grave accidente de tránsito se registró esta tarde en pleno centro de Córdoba, cuando un conductor perdió el control de su vehículo y terminó embistiendo a peatones que circulaban por la intersección de avenida General Paz y 9 de Julio.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió por causas que aún se tratan de establecer. Producto del impacto, varias personas resultaron lesionadas, siendo asistidas por servicios de emergencias médicas que trabajaron en el lugar junto a personal de la Policía de Córdoba.

La zona permaneció parcialmente restringida al tránsito, mientras los equipos de seguridad realizaban pericias y asistían a las víctimas.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, ya que la avenida concentra un intenso flujo vehicular en horario comercial.