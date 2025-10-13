Carlos Paz: Una nueva denuncia contra la clínica condenada por violencia obstétrica

Una nueva denuncia se presentó contra el Sanatorio Privado Punilla de la ciudad de Villa Carlos Paz, la clínica condenada por violencia de género y obstétrica que ahora enfrenta una acusación de mala praxis. El 28 de agosto del 2024, Isabel Barrios Vázquez (de 64 años de edad), ingresó al sanatorio por una cirugía de vesícula programada y perdió la vida.

Su esposo, Alberto Bustos, aseguró que le perforaron los intestinos y eso provocó una infección que derivó en su fallecimiento.

«Mi mujer tenía la cirugía de vesícula programada, fue una cirugía abierta y con un bisturí le cortaron el intestino. En ese momento me avisan y me dicen que se hizo la cirugía convencional y me explicaron lo que había pasado, que se le había saturado el intestino y que iba a quedar bien. Lamentablemente, falleció en la clínica»; denunció el hombre en diálogo con EL DIARIO.

«No me dieron ninguna explicación. El jefe de la UTI me dijo que fue un coágulo y después de revisar la historia clínica con un médico, descubrimos que había un foco infeccioso. Fui a la unidad judicial, realicé la denuncia y se deberá hacer la investigación por mala praxis. Mi mujer fue odontóloga 42 años, de salud conocía un montón, ¿por qué le hicieron algo así? ¿No tuvieron en cuenta la condición de mi mujer que estaba esperando un trasplante renal?; cuestionó la pareja de la víctima.

«El médico que la atendía dijo que debía hacerse la cirugía para no tener problemas a la hora del trasplante, pero no esperábamos que hicieran la cirugía de abdomen abierto. Yo quiero que se haga justicia, vi lo del bebé días atrás y eso me sobrepasó, son muchos los casos en esa clínica y se debe hacer algo»; reconoció Alberto.

Días atrás, se conoció que la Cámara de Familia de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba rechazó la apelación presentada por el centro privado de salud por una condena por violencia de género y obstétrica. La justicia consideró que la clínica no brindó la atención médica necesaria a una paciente que cursaba 38 semanas de embarazo y tenía dolores abdominales y contracciones. El resultado fue trágico: la bebé por nacer murió en el vientre materno.

La condena de primera instancia ordenó al Sanatorio Privado Punilla confeccionar dos protocolos: uno de capacitación en la temática destinado tanto a los profesionales de la salud como al personal administrativo; y otro, dirigido a brindar información a las mujeres sobre los derechos que les asisten antes, durante y después del parto.