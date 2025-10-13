Cayeron cuatro jóvenes que cometieron un asalto en Santa María de Punilla

Un joven y tres adolescentes fueron detenidos el domingo pasado luego de haber cometido un asalto en Santa María de Punilla. El hecho se registró en la esquina de San Martín y Fermín Rodríguez y trascendió que se montó un operativo cerrojo.

Los delincuentes habían amenazado a dos jóvenes, se apoderaron de sus pertenencias y se dieron a la fuga.

Con las descripciones aportadas, lograron interceptarlos en la calle Álvarez Condarco y se recuperaron los elementos sustraídos y una motocicleta en la que se conducía el mayor de edad.

Los sospechosos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la justicia.