Operativo de Gendarmería Nacional

Cayó en San Marcos Sierras un «gurú» acusado de trata de personas

Se busca determinar qué rol desempeñaba y se recolectarán testimonio de las presuntas víctimas.
lunes, 13 de octubre de 2025 · 11:21

Un líder espiritual fue detenido en la localidad cordobesa de San Marcos Sierras y se encuentra acusado por presunta trata de personas. El hombre fue interceptado en la vía pública por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional.

El sospechoso quedó a disposición del Juzgado Federal Nº2 y fue trasladado al penal de Bouwer.

Tras una serie de investigaciones, se logró identificar al «gurú» y se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la localidad.

La investigación se desarrolla bajo los lineamientos de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y se busca determinar qué rol desempeñaba y cuáles serían sus víctimas.

