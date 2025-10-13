Chofer desaparecido tras llevar a Pablo Laurta: hallaron un cuerpo en Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos halló este lunes un cuerpo en una zona rural cercana a Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia, mientras continúa la búsqueda de Martín Sebastián Palacio, el chofer que había desaparecido días atrás tras ser contratado por Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba.

El hallazgo fue confirmado por fuentes oficiales, y hasta el lugar se trasladaron el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, y equipos de la Policía Científica, que trabajaban en la preservación del área y el levantamiento de rastros.

El remisero de 49 años había sido visto por última vez cuando trasladó al presunto asesino desde Concordia hacia Córdoba a bordo de un Toyota Corolla blanco, vehículo que fue encontrado incendiado en la capital cordobesa.

En las últimas horas, los investigadores confirmaron que la billetera de Palacio fue hallada en la habitación del hotel Berlín, en Gualeguaychú, donde Laurta se alojó junto a su hijo tras huir de la escena del crimen. En ese lugar también se incautaron dispositivos electrónicos y un cuaderno con anotaciones, elementos que podrían aportar nuevas pistas sobre el destino del chofer.

Mientras tanto, continúan los rastrillajes entre las localidades de Concordia, Federal y San Salvador, con participación de drones, canes rastreadores y equipos especializados.

La hipótesis principal apunta a que Laurta habría eliminado al remisero para evitar dejar testigos de su traslado hacia Córdoba, donde el pasado fin de semana se concretó el brutal doble homicidio que conmocionó al país.

Los restos hallados fueron trasladados al Instituto Médico Forense de Concordia, donde se llevarán a cabo los estudios de ADN que permitirán determinar si corresponden efectivamente a Palacio.