Con un nene de 3 años en el auto: escapaban armados de la Policía en Córdoba

Un impactante procedimiento policial se desarrolló en las últimas horas en barrio Palmar, donde tres hombres fueron detenidos tras una persecución controlada mientras intentaban huir en un automóvil.

De acuerdo con el parte oficial, los efectivos lograron interceptar el vehículo luego de una intensa secuencia de seguimiento. En el interior encontraron un arma de fuego, un inhibidor de alarmas y una suma de dinero, elementos que quedaron secuestrados.

Lo más alarmante del operativo fue que, al momento de la detención, un niño de apenas 3 años viajaba en el asiento trasero del auto, expuesto a una situación de extremo riesgo.

Los tres hombres quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, mientras que el menor fue puesto bajo resguardo judicial para su protección.

Fuentes policiales indicaron que la investigación continúa para determinar el origen de los elementos incautados y las circunstancias del hecho.