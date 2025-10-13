Detuvieron a dos hombres armados que iban hacia la cancha de Instituto

Este sábado por la tarde, la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres que se dirigían al estadio de Instituto Atlético Central Córdoba portando un arma de fuego y diversos elementos.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 17:30, en la intersección de calles Sierras Grandes y Germania, en barrio Yapeyú. Los efectivos controlaron un Volkswagen Voyage en el que viajaban los dos detenidos, ambos mayores de edad.

Durante la inspección del vehículo se secuestró un revólver calibre 38 sin numeración visible, cartuchos de distintos calibres, una suma de dinero, una bandera del club y una barreta, entre otros elementos.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, algunos vecinos arrojaron piedras contra el personal policial para intentar impedir la intervención, por lo que los agentes utilizaron armamento de letalidad reducida para dispersarlos.

Los dos hombres y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.