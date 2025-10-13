Detuvieron a un hombre con drogas y armas

Córdoba. En el marco de allanamientos llevados a cabo en Bº Villa La Tela de la ciudad de Córdoba, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre mayor de edad.

Asimismo, se procedió al secuestro de dinero, marihuana, cocaína, balanzas de precisión, un revolver calibre 38, cartuchos, documentación, teléfonos celulares, una balanza comercial, libretas, entre otros elementos.

Estuvieron presentes en el lugar el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, el subjefe de Policía, Crio. Gral. Marcelo Marín, el director General de Investigaciones Criminales Alberto Bietti, el Crio. My. Carlos Palaver, subdirector Gral. Investigaciones Criminales, entre otras autoridades policiales.

