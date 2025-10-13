El acusado de doble femicidio, Pablo Rodríguez Laurta, será trasladado a Bouwer

Tras ser detenido en un hotel de Gualeguaychú mientras intentaba cruzar la frontera hacia Uruguay, Pablo Rodríguez Laurta, acusado de un doble femicidio, será trasladado a Córdoba y alojado en la cárcel de Bower. Según informó La Voz, el agresor será sometido a pericias psiquiátricas, fundamentales para determinar su imputabilidad.

Laurta está acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, de 24 años, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, de 50. Ambas mujeres fueron halladas muertas a balazos dentro de su vivienda, ubicada en el cruce de Chimú y San Pedro Toyos, en el barrio Villa Rivera Indarte, al norte de Córdoba. La Justicia también investiga qué ocurrió con el chofer que lo trasladó a la ciudad días antes del ataque.

Tras el arresto en Entre Ríos, la policía realizó un allanamiento en la habitación del Hotel Berlín, donde secuestró una pistola Bersa calibre 380, dinero en dólares y pesos argentinos y uruguayos, chips de celulares, más de cinco teléfonos móviles y una computadora.

El hijo de la víctima fue rescatado sano y salvo, y la imagen de su abrazo con una de las oficiales que lo puso a resguardo se viralizó rápidamente, generando alivio en todo el país.

La tragedia se enmarca en un contexto de violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay junto a su hijo hace casi tres años, tras un intento de asfixia por parte de Laurta. A pesar de contar con un botón antipánico, no llegó a activarlo durante el ataque fatal. Según los investigadores, Laurta ingresó a la vivienda sin que las víctimas pudieran reaccionar.

El acusado enfrenta cargos por doble homicidio agravado por violencia de género y por el uso de arma de fuego. Las autoridades también analizan las circunstancias de la tenencia del niño. Vecinos relataron que escucharon disparos y vieron a Laurta salir con el menor. Intentó tomar un colectivo hacia Córdoba, pero al no conseguir pasaje se dirigió en un remis hacia Gualeguaychú, donde finalmente fue detenido desarmado. Se comprobó que planeaba cruzar la frontera hacia Uruguay con el niño por un paso clandestino.

El viernes previo al ataque, la orden de restricción contra Laurta había expirado, lo que le permitió acercarse a la vivienda. Luna había denunciado a su expareja en varias ocasiones, aunque no se tomaron medidas efectivas para protegerla.

Búsqueda del chofer de Uber y otras investigaciones

Paralelamente, las autoridades investigan la desaparición de Martín Sebastián Palacios, chofer de Uber de 49 años que trasladó al femicida. Su vehículo apareció incendiado en Córdoba, y se sospecha que Laurta estaría involucrado en su desaparición.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, informó que se realizaron rastrillajes en la zona y que testigos identificaron a Laurta como la persona que quemó el auto en Villa Retiro. Las cámaras de seguridad muestran que el vehículo recorrió Ruta Provincial 22, la autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional 18, San Salvador, Villaguay y finalmente Córdoba.

La familia de Palacios denunció su desaparición el 7 de octubre, y hasta el momento no se han obtenido pistas sobre su paradero, pese a los múltiples rastrillajes realizados en la zona de su última conexión en Entre Ríos.