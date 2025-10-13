En Villa La Tela incautan más de 5 kilos de droga valuados en $150 millones

Operativo antidrogas en Córdoba capital
En Villa La Tela incautan más de 5 kilos de droga valuados en $150 millonesLa Policía de Córdoba detuvo a una persona y secuestró cocaína, marihuana, un arma de fuego, balanzas, celulares y dinero en varios allanamientos.
Un importante operativo antidrogas se desarrolló en las últimas horas en barrio Villa La Tela, donde efectivos de la Policía de Córdoba lograron el secuestro de más de 5 kilos de estupefacientes, entre cocaína y marihuana, valuados en más de 150 millones de pesos.
El procedimiento incluyó una serie de allanamientos simultáneos que permitieron además la detención de una persona y el secuestro de un arma de fuego, cartuchos, teléfonos celulares, dos balanzas —una de precisión y otra comercial— y una importante suma de dinero, entre otros elementos vinculados a la causa.
Fuentes policiales indicaron que los investigadores trabajaron sobre la base de tareas de inteligencia y seguimiento, logrando desarticular una estructura que presuntamente abastecía distintos puntos de venta en la zona oeste de la capital.
El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, mientras que los elementos incautados fueron remitidos para peritaje y valuación.