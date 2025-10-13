En Villa La Tela incautan más de 5 kilos de droga valuados en $150 millones

Un importante operativo antidrogas se desarrolló en las últimas horas en barrio Villa La Tela, donde efectivos de la Policía de Córdoba lograron el secuestro de más de 5 kilos de estupefacientes, entre cocaína y marihuana, valuados en más de 150 millones de pesos.

El procedimiento incluyó una serie de allanamientos simultáneos que permitieron además la detención de una persona y el secuestro de un arma de fuego, cartuchos, teléfonos celulares, dos balanzas —una de precisión y otra comercial— y una importante suma de dinero, entre otros elementos vinculados a la causa.

Fuentes policiales indicaron que los investigadores trabajaron sobre la base de tareas de inteligencia y seguimiento, logrando desarticular una estructura que presuntamente abastecía distintos puntos de venta en la zona oeste de la capital.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, mientras que los elementos incautados fueron remitidos para peritaje y valuación.