Heroico rescate en Villa Dolores: bomberos se lanzaron a un canal para salvar a dos personas

Traslasierra
Heroico rescate en Villa Dolores: bomberos se lanzaron a un canal para salvar a dos personasOcho efectivos intervinieron con tres unidades para rescatar a dos civiles y trasladarlos al hospital local. Uno de los bomberos sufrió hipotermia leve por la baja temperatura del agua.
Durante la tarde, personal de Bomberos Voluntarios de Villa Dolores llevó adelante un operativo de rescate para salvar a dos personas que habían caído al canal de la ciudad.
El procedimiento, que contó con tres unidades y la participación de ocho efectivos, se desarrolló con rapidez y coordinación. Tras las maniobras de rescate, los damnificados fueron asistidos y trasladados al hospital local para recibir atención médica.
Desde la institución destacaron el compromiso y la valentía del equipo interviniente, en especial del bombero Vera Ramón, quien sufrió un cuadro de hipotermia leve como consecuencia de las bajas temperaturas del agua durante el rescate.