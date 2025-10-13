Heroico rescate en Villa Dolores: bomberos se lanzaron a un canal para salvar a dos personas

Durante la tarde, personal de Bomberos Voluntarios de Villa Dolores llevó adelante un operativo de rescate para salvar a dos personas que habían caído al canal de la ciudad.

El procedimiento, que contó con tres unidades y la participación de ocho efectivos, se desarrolló con rapidez y coordinación. Tras las maniobras de rescate, los damnificados fueron asistidos y trasladados al hospital local para recibir atención médica.

Desde la institución destacaron el compromiso y la valentía del equipo interviniente, en especial del bombero Vera Ramón, quien sufrió un cuadro de hipotermia leve como consecuencia de las bajas temperaturas del agua durante el rescate.