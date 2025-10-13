Norte cordobés

Iba alcoholizado, lo pararon en la ruta y trató de sobornar a la Policía Caminera

Los efectivos detuvieron al sujeto y se procedió además al secuestro de la camioneta que conducía.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 13 de octubre de 2025 · 10:23

Un hombre fue detenido este lunes en horas de la madrugada tras haber intentado sobornar a la Policía Caminera.

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió en el kilómetro 758 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Sinsacate.

El conductor dio positivo durante el test de alcoholemia y se procedió al secuestro de una camioneta Fiat Toro y el dinero que había ofrecido a los uniformados.

Galería de fotos

Más de
conductor detenido Policía Caminera soborno control policial

Comentarios