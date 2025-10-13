Incendios en las sierras: La lucha se concentra en la Quebrada del Condorito

El incendio desatado el fin de semana largo en el Parque Nacional Quebrada del Condorito se mantiene activo y se anticipa otra jornada infernal en las sierras de Córdoba. La Secretaría de Gestión de Riesgo informó esta mañana que el fuego presenta muy poca actividad en el sector suroeste, aunque la topografía del lugar complica el acceso y las condiciones climáticas se presentan adversas para el trabajo de los bomberos.

Un total de 157 voluntarios se desplegaron en el sector y fueron trasladados por vía aérea.

En tanto, los incendios registrados en Villa Giardino y en San Francisco del Chañar se encuentran en guardia de cenizas, con personal del ETAC y Bomberos Voluntarios de la Agrupación Serrana realizando tareas de control y patrullaje sobre los perímetros para evitar reinicios.

Seis aviones hidrantes se encuentran abocadas a las tareas (cuatro de la Provincia y dos del Sistema Federal) junto con tres helicópteros (dos del Sistema Federal y uno provincial) y el riesgo de incendio se mantiene extremo en toda la provincia de Córdoba, por lo que los equipos de combate al fuego continúan en alerta y sosteniendo operativos en distintos puntos del territorio.