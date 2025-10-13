Llevaba un arma y tres cargadores en una Ecosport: dijo ser chofer de Uber

Un hombre fue detenido este domingo por la noche en barrio Suárez, en la ciudad de Córdoba, luego de ser detectado por las cámaras del sistema de videovigilancia del 911 mientras se movía de forma sospechosa junto a otros dos individuos.

El operativo se activó tras la alerta emitida por un operador que observó a tres personas abordar una Ford Ecosport en la intersección de calles Río Negro y Juan Kronfus. Al llegar el personal policial, solo uno de ellos permanecía en el vehículo.

Durante el control, se secuestró una pistola calibre 380 con tres cargadores, 24 proyectiles y el automóvil en el que se encontraba. El detenido, que manifestó trabajar para la empresa Uber, fue trasladado a disposición de la Justicia junto a los elementos incautados.