Lo atraparon infraganti cuando entró a robar en una casa en San Antonio

Un hombre de 35 años fue detenido este lunes en horas de la tarde luego de haber ingresado a una vivienda en la localidad de San Antonio de Arredondo.

Según pudo conocerse, el personal policial arribó al domicilio, ubicado en la calle Teniente Bernhardt, luego que se activara una alarma y descubrió al sujeto en el patio trasero.

En el momento en que irrumpieron los uniformados, el ladrón intentaba abrir una puerta de chapa que se encontraba debajo del asador para esconderse.

Se procedió a su control y posterior traslado a la comisaría local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.