Murió un docente de la UTN al quedar aplastado por su camioneta en Tucumán

Un trágico accidente ocurrió este domingo en San Miguel de Tucumán, donde el ingeniero Miguel Ortega, de 54 años, perdió la vida tras quedar aplastado por su camioneta mientras realizaba tareas de reparación.

El hecho sucedió en la intersección de Perú y Pasaje Martín Rodríguez. Según las primeras informaciones, Ortega se encontraba trabajando en la parte inferior del vehículo cuando, por causas que se investigan, la camioneta cedió y lo aplastó, provocándole la muerte en el acto.

El siniestro generó profundo pesar en la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional Tucumán, donde Ortega se desempeñaba como docente. Desde la institución confirmaron que este lunes no se dictarán clases en señal de duelo.

Compañeros y estudiantes lo recordaron en redes sociales como un profesional comprometido, solidario y apasionado por la enseñanza, mientras se multiplicaban los mensajes de condolencias hacia su familia y allegados.

Personal policial y del servicio de emergencias 107 trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias del trágico suceso.