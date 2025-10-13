"Nunca hubiera participado de algo así", expresó Florencia Ibáñez sobre el triple crimen

Florencia Ibáñez, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en el partido bonaerense de Florencio Varela, amplió su declaración ante el fiscal Adrián Arribas y remarcó: “Nunca hubiera participado de algo así”.

“El único error que cumplí fue haberme enamorado una persona mucho mas grande que yo con la inexperiencia de mi edad, 20 años no me di cuenta de algunas cosas”, sostuvo la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, de acuerdo al documento que accedió la agencia Noticias Argentinas.