¿Qué encontraron en la habitación de hotel donde se alojaba Laurta?

El doble femicida Pablo Laurta fue detenido en una habitación de un hotel en Gualeguaychú (Entre Ríos) cuando se disponía a cruzar la frontera hacia Uruguay. Durante el allanamiento en el cuarto, se descubrió una pistola Bersa calibre 380, una suma de dólares y pesos argentinos y uruguayos, chips de celulares, más de cinco teléfonos móviles y una computadora.

El ciudadano uruguayo será trasladado a la prisión cordobesa de Bouwer y será sometido a peritajes psiquiátricos.

Concretamente, se busca determinar si padece trastornos mentales y permanece imputado por el doble homicidio agravado por violencia de género y por uso de arma de fuego por el crimen de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio.

Asimismo, se lo investiga por otros dos posibles hechos.

El hombre habría viajado a Córdoba desde Entre Ríos en un Toyota Corolla blanco conducido por Martín Palacios, de 49 años, desde entonces nada se sabe del conductor y el vehículo fue encontrado incendiado en inmediaciones de Villa Esquiú y Villa Retiro.

Por otra parte, se investiga si el incendio de la iglesia evangélica donde murieron dos niñas de nacionalidad uruguaya de 1 año y 5 años puede tener alguna conexión, ya que el hecho ocurrió a tan solo cuadras de la vivienda donde se produjo el crimen.

El fiscal Gerardo Reyes, del Fuero de Violencia Familiar de Córdoba, quien está a cargo de la pesquisa por el doble femicidio y por el secuestro de su hijo de cinco años y lo detuvieron en una habitación del Hotel Berlín.