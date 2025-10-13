Robaron una moto en barrio Santa Rita y piden ayudar para recuperarla

Una vez más, la inseguridad golpea a los vecinos de Villa Carlos Paz. Esta vez, se registró un hecho de robo en horas de la madrugada en la calle Gobernador Garzón del barrio Santa Rita, uno de los sectores más castigados por la delincuencia.

Un vecino denunció que le sustrajeron su motocicleta de alta cilindrada de su domicilio.

Según contó a El Diario, delincuentes forzaron el portón de ingreso y se hicieron de una KTM Adventure 390 en un hecho ocurrido entre las 5 y las 6 horas de este lunes 13 de octubre. Los propietarios dieron aviso inmediato a la Policía y se investiga el caso.

Para aportar cualquier información; comunicarse al número 3541-344413.