Robo, fuga y operativo cerrojo: cuatro detenidos en Santa María de Punilla

Durante la tarde, personal policial de Santa María de Punilla detuvo a cuatro jóvenes luego de un robo cometido en avenida San Martín y Fermín Rodríguez.

Según el parte oficial, las víctimas —dos adolescentes— fueron amenazadas por los atacantes, quienes les sustrajeron sus teléfonos celulares antes de huir en una bicicleta.

Con las descripciones aportadas, los efectivos montaron un operativo cerrojo en la zona y lograron interceptar a los sospechosos en calle Álvarez Condarco. Allí se procedió a la aprehensión de un joven de 21 años y tres menores, además del secuestro de los teléfonos robados y la bicicleta utilizada en el hecho.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.