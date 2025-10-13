Departamental Punilla

Secuestraron un vehículo sospechoso durante un control en Cosquín

Se detuvo a una mujer de 31 años que circulaba con documentación adulterada y autopartes robadas.
lunes, 13 de octubre de 2025 · 09:48

Una mujer de 31 años fue detenida el fin de semana pasado por conducir un vehículo con documentación adulterada y partes robadas, en el marco de un operativo policial que se hizo en las calles de Cosquín.

El automóvil Renault Clio fue interceptado en el barrio San José Obrero y al chequear el número de dominio por sistema policial, se descubrió que tenía una chapa patente correspondiente a un Renault 18 con pedido de secuestro de la Unidad Judicial de Saldán. Pero además, cuando se controló el número de cristales, se detectó que pertenecían a otro rodado con pedido de secuestro en la localidad de Santa María de Punilla.

Se procedió a la aprehensión de la conductora, trasladándola a la sede policial y al secuestro del rodado.

