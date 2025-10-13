Un automovilista murió tras chocar contra un camión en el interior de Córdoba

Un fatal accidente vial ocurrió este lunes por la tarde en la ruta nacional 158, a la altura del tramo que une las localidades de Las Mojarras y Arroyo Algodón, en el interior de Córdoba.

De acuerdo con información brindada por fuentes policiales, un Citroën C4 colisionó de frente contra un camión Chevrolet 610 que remolcaba un contenedor con escombros. El siniestro se registró minutos antes de las 14 y causó gran conmoción en la zona por la violencia del impacto.

El tránsito fue restringido para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, mientras que personal de Bomberos y de la Policía de Córdoba intervino rápidamente en el lugar. Lamentablemente, el conductor del automóvil, un hombre de 63 años, perdió la vida en el acto debido a la magnitud del choque.

Las autoridades aguardaban los resultados de las pericias accidentológicas para determinar con precisión la mecánica del hecho y establecer si alguno de los vehículos invadió el carril contrario.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Primer Turno de Villa María, a cargo de la doctora Silvia Maldonado, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer las causas del trágico episodio.