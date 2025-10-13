Un hombre cortó las sogas de dos trabajadores colgados a siete pisos de altura

Un episodio de extrema peligrosidad tuvo lugar este lunes por la tarde en Córdoba capital, cuando un hombre cortó las sogas de dos trabajadores que se encontraban colgados a siete pisos de altura, colocando un cartel en una medianera sobre la avenida Vélez Sarsfield.

Facundo Ledesma, uno de los trabajadores afectados, relató a Cadena 3 que su compañero comenzó a gritarle para advertirle que alguien estaba cortando las sogas desde una terraza. Según su testimonio, el agresor argumentaba que las cuerdas pasaban por su propiedad y decidió seccionarlas con un elemento cortante.

Ledesma explicó que logró salvar su vida porque estaba asegurado con dos sogas, aunque una de ellas fue completamente cortada. “Si no hubiera tenido la segunda cuerda, me caía”, relató. En tanto, su compañero ya se encontraba cerca del piso cuando su línea de seguridad fue dañada, por lo que tampoco resultó herido.