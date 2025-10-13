Un niño cayó a una pileta y quedó internado en grave estado

Un niño de dos años fue internado en grave estado luego de haber caído a una pileta en una casa en Córdoba. El hecho se produjo en una vivienda del barrio Villa El Libertador y trascendió que el pequeño fue hallado por sus padres sumergido en el agua y se encuentra en estado crítico en el Hospital Infantil.

Todo ocurrió en el inmueble de calle Luyaba al 1400 y trascendió que fue trasladado en primera instancia al Hospital Príncipe de Asturias, donde recibió las primeras atenciones. Se dispuso su derivación con un corredor de emergencia policial y ahora permanece internado en estado crítico, bajo observación y con asistencia respiratoria.

En simultáneo, se inició una investigación para determinar si sufrió un accidente.