Una motociclista herida al chocar contra un auto

Villa Carlos Paz. Un mujer de 46 años resultó herida hoy luego de chocar contra un automóvil en la Av. Cárcano de Villa Carlos Paz.

El hecho se produjo en la esquina con calle Madrid cerca de las 14 hs, cuando por causas que se investigan colisionaron un Chevrolet Corsa, conducido por una mujer de 26 años, y una motocicleta Gilera Smash, donde viajaba la mujer lesionada.

En el lugar se hizo presente personal de un servicio de emergencias, que asistió a la víctima y le diagnosticó escoriaciones en el pómulo izquierdo y rodilla izquierda, realizando su traslado al Hospital Sayago.