Autorizan avanzar con un juicio civil para no demorar la indemnización de un hombre mayor

En un caso por mala praxis médica, el juez Carlos Ignacio Viramonte, titular del Juzgado Civil, Comercial y Familia de 3° Nominación de San Francisco, resolvió aplicar la excepción prevista en el artículo 1775 inciso b del Código Civil y Comercial, habilitando el avance del proceso civil pese a la existencia de una causa penal vinculada.

Durante una audiencia complementaria con todas las partes, el magistrado dictó el decreto de autos, es decir, dejó la causa en condiciones de ser resuelta. La decisión se adoptó a partir del pedido de un hombre de 65 años, quien solicitó evitar la suspensión del trámite civil en virtud del principio de celeridad y de su derecho a la reparación integral.

El juez tuvo en cuenta que la causa penal lleva tres años sin resolución y que aún no fue elevada a juicio, ya que se encuentra en trámite un recurso de apelación ante la Cámara del Crimen de Bell Ville.

Viramonte consideró que el demandante, por su edad, se encuentra protegido por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de jerarquía constitucional, que impone a los Estados el deber de garantizar trato preferencial y diligencia en la resolución de procesos judiciales.

En ese marco, el magistrado concluyó que se configuraban las condiciones del artículo 1775 inciso b, que permite dictar sentencia civil cuando la demora del proceso penal puede frustrar el derecho a ser indemnizado.

“La solución no le causa un agravio irreparable a ninguno de los demandados, ya que, en caso de que la sentencia penal posterior resulte contradictoria, el artículo 1780 del CCC permite la revisión de la sentencia civil”, sostuvo el juez en la audiencia.

Finalmente, Viramonte reflexionó que el fundamento de la prejudicialidad penal —evitar sentencias contradictorias— también debe interpretarse a la luz de los derechos humanos.

“Me parece que se produce un escándalo jurídico mayor hacer esperar a la víctima, que tiene también un derecho constitucional a la reparación”, afirmó.