Buscan una familia para una niña de ocho años en Córdoba

El Registro Único de Adopción (RUA) de la provincia de Córdoba lanzó una convocatoria pública destinada a personas, familias o parejas que se encuentren radicadas en la provincia y se sientan en condiciones de adoptar a una niña de ocho años.

La solicitud fue emitida por el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Cosquín, a cargo del juez Ramiro Núñez.

Se trata de una niña extrovertida, activa y simpática, que disfruta de las actividades vinculadas al movimiento corporal, el baile, los juegos de roles y la música. Actualmente vive junto a su hermano en un lugar de resguardo, y se recomienda sostener el vínculo fraternal.

Cursa el tercer grado de nivel primario y cuenta con certificado de discapacidad (CUD). Requiere rehabilitación educativa, apoyo a la integración escolar y fonoaudiología, por lo que se considera fundamental que el entorno familiar pueda acompañar los abordajes interdisciplinarios y garantizar los tratamientos integrales necesarios.

El RUA busca una familia afectiva, estable y contenedora, capaz de acompañarla emocionalmente y de promover su desarrollo personal y social en un ambiente de amor y cuidado.

Las personas interesadas en postularse deben ingresar al sitio web oficial del Registro: rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias, seleccionar la convocatoria n.º 09/25 y completar el formulario de inscripción.