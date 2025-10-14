Carlos Paz insólito: Una mujer huyó sin pagar en un bar y su acompañante terminó detenido

Durante la tarde del martes, alrededor de las 17:30, personal del Escuadrón Motorizado de la Policía de Córdoba fue comisionado a bulevar Sarmiento, en el centro viejo de Carlos Paz, tras ser alertado por un incidente en un comercio gastronómico.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un grupo de personas que señalaba a un joven, mientras en el mismo momento una mujer se alejaba corriendo del establecimiento. Según el testimonio del propietario —un hombre de 36 años—, ambos habían consumido en el local, pero la mujer abandonó el sitio sin abonar la cuenta.

Ante esta situación, los agentes procedieron a identificar al acompañante, un hombre de 28 años, quien fue sindicado como partícipe del hecho. Tras ser informado sobre lo ocurrido, el joven fue trasladado a la alcaidía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Fuentes policiales indicaron que el episodio generó sorpresa entre los presentes, ya que la mujer se retiró abruptamente dejando la cuenta impaga, lo que derivó en la intervención inmediata de los uniformados.

El propietario del local agradeció la rápida presencia policial y aclaró que el hecho no pasó a mayores, aunque lamentó la situación vivida en pleno horario vespertino, en una zona de alta concurrencia de vecinos y turistas.