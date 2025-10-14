Centro: una mujer fue hospitalizada tras chocar en monopatín con un auto en Carlos Paz

En horas de la tarde del jueves, personal del Escuadrón Motorizado fue comisionado a un accidente de tránsito ocurrido en calle Carlos Pellegrini, entre Mariano Juárez y Arruabarrena, en Villa Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 32 años que circulaba en un monopatín eléctrico impactó contra un automóvil Honda Fit conducido por un hombre de 51 años.

El servicio de emergencias médicas diagnosticó a la conductora del monopatín un traumatismo en el saco costal derecho, por lo que fue trasladada al hospital municipal para una mejor atención.

Ambos vehículos fueron secuestrados preventivamente, con intervención del magistrado interviniente.