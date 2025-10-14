Con apoyo aéreo y alerta por vientos, continúa el operativo en la Quebrada

El único foco de incendio que continúa activo en la provincia se ubica en la zona de la Quebrada del Condorito, donde se mantiene actividad en parte del sector oeste.

En tanto, los sectores este y norte permanecen contenidos, mientras que en el sur se registran aún algunos puntos calientes.

Durante la jornada de este martes, los equipos de emergencia continuarán las tareas en el lugar, con apoyo de personal helitransportado, debido a la compleja topografía del terreno.

El operativo aéreo permanecerá activo con seis aviones hidrantes —cuatro pertenecientes a la Provincia y dos al Sistema Federal— y tres helicópteros, de los cuales dos son del Sistema Federal y uno provincial.

Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego se advirtió que para este martes se esperan condiciones meteorológicas extremas, con alerta por vientos fuertes, lo que obliga a mantener máxima atención sobre el comportamiento del incendio.