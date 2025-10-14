Desmantelan en Córdoba un taller que fabricaba y vendía patentes falsas a Buenos Aires

En las últimas horas, un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires permitió desmantelar un búnker clandestino en barrio Pueyrredón, donde se fabricaban y vendían patentes falsas.

Durante los allanamientos se secuestraron herramientas, materiales y chapas metálicas listas para su impresión, junto con elementos vinculados al proceso de falsificación.

Según los investigadores, los dominios eran elaborados en Córdoba y posteriormente comercializados en Buenos Aires, lo que evidencia una red con conexión interprovincial.

La causa judicial continúa abierta, con el objetivo de identificar a todos los implicados en la maniobra. Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Magistrado Interviniente.